«Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте», — украинские чиновники в комментарии FT

Секретарь СНБО Литвиненко отметил, что Украина пытается увеличить использование зеленых технологий, но они нуждаются в иностранных инвестициях,

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, действия агрессора нанесли значительный ущерб для электроэнергетики Украины. Один украинский чиновник в комментарии «Financial Times» заявил, что «нам следует готовиться к жизни в холоде и темноте».

«Это наша новая норма», — сказал второй чиновник, показывая за окном на темноту, которая опустилась на Киев во время недавнего аварийного отключения электроэнергии.

«Если не принимать меры согласно нашему моделированию, то, вероятно, у населения в январе будет всего два-четыре часа электроэнергии [на сутки]», — считает Борис Додонов, руководитель отдела исследований энергетики и климата Киевской школы экономики.

Цель рф, похоже, состоит в том, чтобы сделать жизнь украинцев непригодной, заявил «Financial Times» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Он описал планы по созданию «децентрализованной энергетической системы», базирующейся на большем количестве мини-электростанций, которые были бы менее уязвимы для атак россии.

Секретарь СНБО Литвиненко отметил, что Украина пытается увеличить использование зеленых технологий, таких как солнечные панели и ветрогенераторы, но они нуждаются в иностранных инвестициях, которые трудно получить, учитывая профиль рисков Украины.

До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт, что было одним из самых больших показателей в Европе. Теперь, как сообщили чиновники, мощность упала ниже 20 ГВт из-за бомбардировок или оккупации объектов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить с 1 июня.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф на электроэнергию и отметила, что рыночная стоимость света должна составлять 7,5 грн/кВ.

По ее словам, дополнительные средства, которые получат энергетики после повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонты и возобновление генерации государственными компаниями.

Также она пояснила, что новая тарификация поставок электроэнергии населению позволит «продолжить ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме».

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