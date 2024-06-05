«Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві», — українські чиновники в коментарі FT

Секретар РНБО Литвиненко зазначив, що Україна намагається збільшити використання зелених технологій, але вони потребують іноземних інвестицій.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, дії агресора завдали значних збитків для електроенергетики України. Один український урядовець у коментарі «Financial Times» заявив, що «нам слід готуватися до життя в холоді та темряві».

«Це наша нова норма», — сказав другий чиновник, показуючи за вікном на темряву, яка опустилася на Київ під час нещодавнього аварійного відключення електроенергії.

«Якщо не вживати заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, у населення в січні буде лише дві-чотири години електроенергії [на добу]», — вважає Борис Додонов, керівник відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки.

Мета рф, схоже, полягає в тому, щоб зробити життя українців непридатним, заявив «Financial Times» секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко. Він описав плани зі створення «децентралізованої енергетичної системи», яка базується на більшій кількості міні-електростанцій, які були б менш вразливими до атак росії.

Секретар РНБО зазначив, що Україна намагається збільшити використання зелених технологій, таких як сонячні панелі та вітрогенератори, але вони потребують іноземних інвестицій, які важко отримати, враховуючи профіль ризиків України.

До повномасштабного вторгнення внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 гігават, що було одним із найбільших показників у Європі. Тепер, як повідомили чиновники, потужність впала нижче 20 ГВт через бомбардування або окупацію об'єктів.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити з 1 червня.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф на електроенергію та зазначила, що ринкова вартість світла має складати 7,5 грн/кВ.

За її словами, додаткові кошти, які отримають енергетики після підвищення тарифу на електроенергію для населення, спрямують на ремонти та відновлення генерації державними компаніями.

Також вона пояснила, що нова тарифікація постачання електроенергії населенню дозволить «продовжити ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими».

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