З України до США намагалися незаконно вивезти 75 артефактів доби Середньовіччя

Митники зупинили незаконне вивезення стародавніх артефактів з України.

Джерело фото: UkraineCustoms

Київські митники завадили незаконному вивезенню за кордон цінних артефактів, які належать до культурної спадщини України. У міжнародному поштовому відправленні до США було виявлено 75 предметів старовини, відправлених мешканцем Чернігівщини. Про це повідомила Державна митна служба України.

Митники виявили цінні предмети під час огляду, помітивши на них ознаки старовинності. Такі артефакти, зокрема, металеві предмети, були направлені на експертизу до Національного музею історії України.

Фахівці музею підтвердили автентичність предметів, серед яких є зразки підгірцевської та черняхівської культур, артефакти доби Русі, а також предмети доби Середньовіччя. Ці артефакти визнані культурними цінностями та вважаються предметами археології.

Нагадаємо, що згідно з українським законодавством, археологічні знахідки не можуть бути вивезені з країни без відповідного дозволу Міністерства культури України. Такого дозволу у даному випадку не було отримано.

Отримані артефакти зараз зберігаються на складі митниці до вирішення питання про їх подальшу долю.

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