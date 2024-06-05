Зникає зв’язок під час відключень світла, – в Міненерго прокоментували вирішення проблеми

Міненерго звертатиметься до місцевих органів влади для вирішення проблеми мобільного зв'язку під час відключень.

Джерело фото: KODA.GOV.UA

В Україні лишається актуальною проблема з відсутністю стабільного мобільного зв'язку під час відключень електроенергії. За словами заступника міністра енергетики України Миколи Колісника, Міненерго вживає заходів для розв'язання цієї проблеми. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, раніше це питання вже обговорювалося. Телекомунікаційні компанії були зобов'язані впровадити резервне живлення на вежах теле- та радіозв'язку, а також інтернет-зв'язку. Однак, незважаючи на ці заходи, проблема залишається актуальною у деяких регіонах.

Колісник заявив, що Міненерго буде звертати увагу місцевих органів влади для оперативного вирішення проблеми. Зокрема, планується залучення додаткової резервної генерації для веж теле- та радіозв'язку.

«Ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб закликати й швидко оперативно встановити додаткову резервну генерацію для цих веж теле- та радіозв'язку», — сказав Колісник.

Наразі, за його словами, міністерство активно співпрацює з регіональними колегами, щоб оперативно вирішувати цю проблему на місцях.

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