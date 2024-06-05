Бізнес може укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів, – НАЗК

НАЗК готується до запуску Реєстру прозорості за законом про лобіювання.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик разом з представниками Європейської Бізнес Асоціації (EBA) обговорили деталі реалізації Закону «Про лобіювання» під час онлайн-зустрічі. Одне з ключових питань, які обговорювалися, - на кого буде поширюватися дія цього закону.

За словами Павлущика, запуск Реєстру прозорості є важливим кроком для повноцінного старту ринку лобіювання в Україні. Заплановано впровадити Реєстр до 1 січня 2025 року. Під час зустрічі також наголошувалося на важливості консолідації зусиль бізнесу, громадськості та НАЗК для забезпечення прозорості та зручності використання Реєстру.

Представники Асоціації також акцентували увагу на інших аспектах реалізації Закону «Про лобіювання» №3606-IX, таких як обов'язки для бізнесу, відповідальність за порушення законодавства, а також необхідність додаткового врегулювання деяких моментів.

«Закон відкриває ринок лобізму в Україні та має сформувати культуру доброчесних впливів. Зазначу, що цей ринок й так існував, проте перебував у тіні, що створювало підґрунтя для корупційних ризиків. Відтепер бізнес може укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів, також буде унормовано діяльність людей, які прозоро лобіюватимуть комерційні інтереси фізичних та юридичних осіб. Наступний крок – створення Реєстру прозорості», - зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

Врегулювання процесів лобіювання було однією з вимог Європейської комісії для вступу України до Європейського Союзу, від його імплементації безпосередньо залежить наш шлях до ЄС та НАТО.

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