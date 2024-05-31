Субсидія в Україні: кому до 1 липня треба звернутись до ПФ для продовження виплат

До 1 липня до ПФ потрібно звернутись деяким категоріям громадян.

Міністерство соціальної політики України нагадало, що деякім категоріям громадян, які отримують субсидію, потрібно звертатись до Пенсійного фонду для продовження виплат.

До ПФУ до 1 липня 2024 року потрібно звернутись тим громадянам, які:

- отримували субсидії або пільги на початок повномасштабної війни (у січні 2022 року),

- з січня 2022 року і протягом усього часу аж до сьогодні продовжуєте отримувати виплати пільги або субсидії;

- на початок повномасштабної війни проживали (чи і в подальшому проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

- з початку повномасштабної війни жодного разу не звертались до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду із заявою та декларацією щодо актуалізації відомостей про себе чи членів сім'ї або домогосподарства, адресу перебування, наявних комунальних послуг тощо з метою перепризначення субсидії або пільги.

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