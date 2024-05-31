Субсидия в Украине: кому до 1 июля нужно обратиться в ПФ для продления выплат

До 1 июля в ПФ следует обратиться некоторым категориям граждан.

Министерство социальной политики Украины напомнило, что некоторым категориям граждан, получающих субсидию, следует обратиться в Пенсионный фонд для продления выплат.

В ПФУ до 1 июля 2024 года следует обратиться тем гражданам, которые:

- получали субсидии или льготы до начала полномасштабной войны (в январе 2022 года),

- с января 2022 года и в течение всего времени вплоть до сегодняшнего дня продолжают получать выплаты льготы или субсидии;

- до начала полномасштабной войны проживали (или и в дальнейшем проживаете) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

- с начала полномасштабной войны ни разу не обращались в органы социальной защиты или Пенсионного фонда с заявлением и декларацией по актуализации сведений о себе или членах семьи или домохозяйства, адрес пребывания, имеющихся коммунальных услуг и т.д. с целью переназначения субсидии или льготы.

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