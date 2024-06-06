Е-Удостоверение ветерана в Дії: украинцам ответили на вопросы по формированию документа

При формировании е-удостоверения ветерана в Дії может появляться ряд ошибок.

В среду, 5 июня, в Украине было внедрено е-Удостоверение ветерана в мобильном приложении Действия. Об этом сообщило Минветеранов.

Тестирование документа помогло выявить наиболее обычные вопросы, возникающие в ходе формирования.

Среди них:

Услуга недоступна

Ваш налоговый номер не прошел проверку. Пожалуйста, обратитесь в банк, по которому Вы авторизировались в Дії, для проверки данных. Если в банке все данные верны, обратитесь в ближайшую налоговую.

Реестр недоступен

Ничего страшного, системы могут также устать и не работать некоторое время из-за разных обстоятельств. Попытайтесь повторить позже.

Документ не найден (отсутствие записи о предоставленном статусе в Едином государственном реестре ветеранов войны)

Если Ваш документ не найден — это означает, что сведения о Вас не переданы в Единый государственный реестр ветеранов войны органом, предоставившим Вам статус в соответствии с действующим законодательством. К сожалению, Минветеранов не может самостоятельно получить данные, отправленные Вами, и ввести их в реестр. Такими полномочиями наделен исключительно орган, который предоставлял Вам определенный статус – органы социальной защиты населения или комиссии сил безопасности и обороны или межведомственная комиссия по предоставлению статуса участника боевых действий. Каким именно органом было выдано Вам удостоверение, указано на бумажном удостоверении. Позвоните на Единую ветеранскую линию Минветеранов 0 800 505 217 сообщите о таком органе и оператор скажет, как лучше исправить ситуацию, чтобы Ваши данные попали в ЕГРВВ.

Если вам был предоставлен статус участника боевых действий, вы можете также сообщить Минветеранов по ссылке.

«Мы понимаем, что могут возникать определенные трудности напрямую связаться с ответственным командиром в/ч, поэтому готовы помочь разыскать информацию о Вас, которая находится на пути в Реестр», - отметили в ведомстве.

Нельзя добавить фото

Если у Вас нет ID-карты или загранпаспорта для отображения отцифрованного образа лица, к сожалению, е-Удостоверение ветерана не может быть сформировано.

Отсутствует полная информация в Едином государственном реестре ветеранов войны

Если Ваш документ найден, но е-удостоверение не отображается из-за ошибок в персональных данных или отсутствия обновленной информации о реквизитах бумажных удостоверений или документ отображается с ошибками, Вам нужно обновить данные в Едином государственном реестре ветеранов войны.

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