Посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку «Дія»

Відтепер посвідчення ветерана можна отримати у цифровому форматі через застосунок «Дія». Цифровий документ доступний не лише для військових, але й для постраждалих внаслідок війни та родин загиблих захисників. Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, електронний документ можуть отримати:
Щоб додати посвідчення ветерана в застосунку «Дія», потрібно прогорнути всі електронні документи, натиснути «Додати документ» і обрати «посвідчення ветерана». Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.
Цифровий документ у «Дії» є повним аналогом паперового.
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