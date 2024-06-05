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Посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку «Дія»

10:03, 5 червня 2024
Доступ до цифрового документа мають не лише військові, а й рідні.
Посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку «Дія»
Джерело фото: armyinform
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Відтепер посвідчення ветерана можна отримати у цифровому форматі через застосунок «Дія». Цифровий документ доступний не лише для військових, але й для постраждалих внаслідок війни та родин загиблих захисників. Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, електронний документ можуть отримати:

  • Учасники бойових дій
  • Люди з інвалідністю внаслідок війни
  • Учасники війни
  • Постраждалі учасники Революції гідності
  • Члени сім’ї загиблих ветеранів війни
  • Члени сім’ї загиблих захисників і захисниць України

Щоб додати посвідчення ветерана в застосунку «Дія», потрібно прогорнути всі електронні документи, натиснути «Додати документ» і обрати «посвідчення ветерана». Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Цифровий документ у «Дії» є повним аналогом паперового.

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