Посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку «Дія»

Доступ до цифрового документа мають не лише військові, а й рідні.

Джерело фото: armyinform

Відтепер посвідчення ветерана можна отримати у цифровому форматі через застосунок «Дія». Цифровий документ доступний не лише для військових, але й для постраждалих внаслідок війни та родин загиблих захисників. Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, електронний документ можуть отримати:

Учасники бойових дій

Люди з інвалідністю внаслідок війни

Учасники війни

Постраждалі учасники Революції гідності

Члени сім’ї загиблих ветеранів війни

Члени сім’ї загиблих захисників і захисниць України

Щоб додати посвідчення ветерана в застосунку «Дія», потрібно прогорнути всі електронні документи, натиснути «Додати документ» і обрати «посвідчення ветерана». Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Цифровий документ у «Дії» є повним аналогом паперового.

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