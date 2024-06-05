США готують нові поставки озброєння для України

У Білому домі анонсували нові постачання озброєння для України в наступні тижні.

mezha.net

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати Америки у найближчі тижні нададуть Україні новий пакет допомоги. Про це він заявив під час брифінгу у середу, 5 червня.

«Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну», — зазначив Салліван.

Він підкреслив, що через затримки з відправленням військової допомоги від США Україна «опинилася в скрутному становищі». Незважаючи на це, українським силам вдалося «зміцнити лінії» на ключових напрямках, зокрема зупинити наступ росії на півночі Харківщини.

Салліван також зауважив, що США продовжують постачати Україні боєприпаси та інше озброєння, а також працюють над наданням більшої кількості засобів протиповітряної оборони (ППО).

«Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті», — додав Салліван.

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