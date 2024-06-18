Електронне бронювання через Дію запрацює вже за кілька тижнів, – глава Мінцифри Федоров

Послугу буде запущено через Дію в розділі для бізнесу.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що послуга е-бронювання в Дії з'явиться вже за кілька тижнів, передає Інтерфакс-Україна.

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", – сказав Федоров.

Він підкреслив, що під час повномасштабної війни "важко знайти баланс, але ми це зробили".

Федоров уточнив, що послугу буде запущено через "Дію" в розділі для бізнесу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявилися нові функції – електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.

При цьому дані про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня.

Ми писали, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК.

Обов’язковою умовою бронювання через Портал Дія буде наявність даних про працівника в Реєстрі військовозобов’язаних.

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