Стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК

У застосунку Резерв+ відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн». Однак вона доступна лише для двох випадків:
«Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК», — пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявилися нові функції – електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.
При цьому дані про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня.
Автор: Наталя Мамченко
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