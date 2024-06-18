Стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК

Виправити дані онлайн без фізичного візиту до ТЦК наразі можна у двох випадках.

У застосунку Резерв+ відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн». Однак вона доступна лише для двох випадків:

Для військовослужбовців, які досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг».

Якщо застосунок повідомляє «Дані не знайдено» — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

«Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК», — пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявилися нові функції – електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.

При цьому дані про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня.

Автор: Наталя Мамченко

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