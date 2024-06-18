Винуватець ДТП не довів неправомірність стягнення з нього витрат на лікування потерпілого за основним і супутнім діагнозами: деталі справи

Прокурор просив суд стягнути з винуватця ДТП витрати на лікування потерпілого.

Хмельницький апеляційний суд повідомляє, що з позовом про стягнення витрат на лікування потерпілого в автоаварії до Хмельницького міськрайонного суду звернувся прокурор. Він пояснив, що 29 квітня 2022 року водій вантажного фургона «Mercedes-Benz Sprinter 412D», виїжджаючи заднім ходом з дворів будинків у м. Хмельницькому, збив пішохода. Унаслідок ДТП потерпілий отримав політравму (тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості) та був госпіталізований до КП «Хмельницька міська лікарня».

За результатами розгляду справи суд звільнив водія від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України), у зв`язку з дійовим каяттям, а кримінальне провадження закрив.

Постраждалий унаслідок ДТП стаціонарно лікувався 18 ліжко-днів. За розрахунками медиків, його лікування обійшлося державному бюджету в 188 287 гривень, міському – у 611 гривень.

Прокурор просив місцевий суд стягнути ці суми з водія-винуватця аварії на користь держави. Суддя задовольнила його позов.

Водій оскаржив її рішення до апеляційного суду й просив відмовити у позові. Указав, що суд першої інстанції не розмежував, а прокуратур не довів витрати на лікування потерпілого від двобічної гіпостатичної пневмонії та травм, отриманих у результаті дорожньо-транспортної пригоди. На його думку, лікування пневмонії не пов`язане із витратами на лікування потерпілого від кримінального правопорушення, а тому він не зобов`язаний нести витрати медичного закладу на лікування захворювання, яке врешті й стало причиною смерті потерпілого.

Проте колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції. Зауважила: своїми діями водій порушив вимоги пп. 10.1., 10.9. Правил дорожнього руху, які знаходяться у прямому причинному зв`язку з дорожньо-транспортною пригодою та її наслідками. Медики Хмельницької міської лікарні лікували потерпілого коштом державного та міського бюджетів і листом запевнили, що надати інформацію про розподіл лікарських засобів за діагнозами неможливо, позаяк лікування було комплексне.

Апеляційний суд звернув увагу, що посмертним епікризом встановлено основний діагноз потерпілого – це травми середньої тяжкості, спричинені ДТП, та ускладнення основного діагнозу, яке знаходиться у причинно-наслідковому зв`язку з основними травмами, – двобічна полісегментарна госпітальна пневмонія.

«Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення вимог позову, оскільки тілесні ушкодження потерпілого, та як наслідок його перебування на стаціонарному лікуванні, знаходяться в прямому причинному зв`язку з ДТП, у вчиненні якого визнано винним [апелянта], що підтверджується ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 16.08.2022 року, а розмір витрат лікувального закладу визначений відповідно до встановленого законом порядку», – констатував ХАС.

Тож апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу винуватця ДТП та залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього на користь держави 188 287 гривень в дохід держбюджету та 611 гривень – в дохід місцевого бюджету на відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого від кримінального правопорушення.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/4598/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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