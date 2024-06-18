Виновник ДТП не доказал неправомерность взыскания с него расходов на лечение потерпевшего по основному и сопутствующему диагнозу: детали дела

Прокурор просил суд взыскать с виновника ДТП расходы по лечению потерпевшего.

Хмельницкий апелляционный суд сообщает, что с иском о взыскании расходов на лечение потерпевшего в автоаварии в Хмельницкий горрайонный суд обратился прокурор.

Он пояснил, что 29 апреля 2022 года водитель грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter 412D, выезжая задним ходом со дворов домов в Хмельницком, сбил пешехода. В результате ДТП пострадавший получил политравму (телесные повреждения средней степени тяжести) и был госпитализирован в КП «Хмельницкая городская больница».

По результатам рассмотрения дела суд освободил водителя от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), в связи с действующим раскаянием, а уголовное производство закрыл.

Пострадавший в результате ДТП стационарно лечился 18 койко-дней. По расчетам медиков, его лечение обошлось государственному бюджету в 188 287 гривен, городскому – в 611 гривен.

Прокурор просил местный суд взыскать эти суммы с водителя-виновника аварии в пользу государства. Судья удовлетворила его иск.

Водитель обжаловал ее решение в апелляционный суд и просил отказать в иске. Указал, что суд первой инстанции не разграничил, а прокуратура не доказала расходы на лечение пострадавшего от двусторонней гипостатической пневмонии и травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. По его мнению, лечение пневмонии не связано с затратами на лечение потерпевшего от уголовного правонарушения, а потому он не обязан нести расходы медицинского учреждения на лечение заболевания, которое в конце концов и стало причиной смерти потерпевшего.

Однако коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции. Заметила, что своими действиями водитель нарушил требования пп. 10.1., 10.9. Правил дорожного движения, которые находятся в прямой причинной связи с ДТП и его последствиями. Медики Хмельницкой городской больницы лечили пострадавшего на средства государственного и городского бюджетов и письмом заверили, что предоставить информацию о распределении лекарственных средств по диагнозам невозможно, поскольку лечение было комплексным.

Апелляционный суд обратил внимание, что посмертным эпикризом установлен основной диагноз потерпевшего – это травмы средней тяжести, вызванные ДТП, и осложнение основного диагноза, которое находится в причинно-следственной связи с основными травмами – двусторонняя полисегментарная госпитальная пневмония.

«Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований иска, поскольку телесные повреждения потерпевшего, и как следствие его пребывания на стационарном лечении, находятся в прямой причинной связи с ДТП, в совершении которого признано виновным [апеллянта], что подтверждается определением Хмельницкого горрайонного суда от 16.08.2022 года, а размер расходов лечебного учреждения определен в соответствии с установленным законом порядком», – констатировал ХАС.

Апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу виновника ДТП и оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с него в пользу государства 188 287 гривен в доход госбюджета и 611 гривен – в доход местного бюджета на возмещение расходов на стационарное лечение потерпевшего от уголовного право.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/4598/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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