В Киеве произошла стрельба: неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находились муж с женой

Неизвестный выстрелил в голову мужчине и скрылся.

Фото: npu.gov.ua

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В Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Об этом сообщает столичная полиция.

Неизвестный совершил нападение на водителя припаркованного авто, открыв по нему огонь из оружия. Полиция ищет нападающего.

«В столичную полицию линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. В адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управления полиции», - говорится в сообщении.

Предварительно выяснилось, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся.

В полиции уточняют, что женщина не получила ранений.

«На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападающего», - сообщают правоохранители.

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