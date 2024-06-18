У Києві сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували чоловік з дружиною

Невідомий вистрілив у голову чоловіку та втік.

Фото: npu.gov.ua

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У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомляє столична поліція.

Невідомий здійснив напад на водія припаркованого авто, відкривши по ньому вогонь зі зброї. Наразі поліція шукає нападника.

«До столичної поліції лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції», - йдеться в повідомленні.

Попередньо з’ясовано, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

У поліції уточнюють, що жінка поранень не отримала.

«На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника», - повідомляють правоохоронці.