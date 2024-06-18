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ВРП внесе Зеленському подання про призначення чотирьох суддів до місцевих судів

13:45, 18 червня 2024
ВРП не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення чотирьох суддів до місцевих судів
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У вівторок, 18 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення чотирьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Гладкої Олени Валентинівни – на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Дяченка Олексія Миколайовича – на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Шевчук Руслани Миколаївни – на посаду судді Заставнівського районного суду Чернівецької області;

Ковтуна Олександра Миколайовича – на посаду судді Зарічного районного суду міста Суми.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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