ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в местные суды

ВСП не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

Во вторник, 18 июня, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении четырех судей на должности в местные суды, а именно:

Гладкой Елены Валентиновны – на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;

Дяченко Алексея Николаевича – на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;

Шевчук Русланы Николаевны – на должность судьи Заставнивского районного суда Черновицкой области;

Ковтуна Александра Николаевича – на должность судьи Заречного районного суда города Сумы.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию доброчестности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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