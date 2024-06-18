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У Києві жінка з 14-річним сином підпалювали автомобілі військових, фото

13:38, 18 червня 2024
Робили вони це на замовлення спецслужб рф.
У Києві жінка з 14-річним сином підпалювали автомобілі військових, фото
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У Києві правоохоронці викрили жінку та її 14-річного сина, які підпалювали автомобілі військових. Робили вони це на замовлення спецслужб рф. Про це повідомляє поліція Києва.

«Мешканка Чернігівщини з сином знайшли «додатковий прибуток» через телеграм-канал та на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для виконання завдання. Вдень вони відслідковували потрібний транспортний засіб, а вночі підпали дві автівки. Родичів затримано одразу після скоєння злочину, їм загрожує до десяти років позбавленні волі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочини із підпалом автівок відбулись упродовж декількох днів на території Шевченківського району столиці.

Встановлено, що внаслідок умисного підпалу пошкоджено два транспортних засоби, що належать військовим – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero.

Очільник столичної поліції Дмитро Шумейко повідомив, що підозрюваними виявились 48-річна мешканка Чернігівської області разом із своїм 14-річним сином, які на замовлення російських спецслужб прибули до столиці.

«Вказівку палити автомобілі ЗСУ спільники отримали через телеграм-канал. За це замовник пообіцяв їм грошову винагороду в обмін на підтверджуюче відео про виконане завдання. Для реалізації своїх злочинних намірів родичі прибули до Києва, оселившись в одному з хостелів. Вдень вони відслідковували «потрібні» їм автомобілі, а вночі за допомогою запалювальної суміші вчинили два підпали. За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу жінку, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки дітей та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи», — зазначив Шумейко.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі оголосили матері та сину про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). За скоєння зухвалого злочину зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

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