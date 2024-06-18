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Дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня – Катерина Черногоренко

13:33, 18 червня 2024
Після внесення даних ТЦК це зробить можливим коректне відображення в Резерв+.
Дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня – Катерина Черногоренко
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18 червня у застосунку Резерв+ зʼявилися нові функції – електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.

При цьому дані про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, поки дані не були внесені операторами ТЦК.

«Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+» - зазначила вона.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №559 визначено, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється) в електронній формі:

  • засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста
  • Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони
  • Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (однак тут уточнюється «у разі технічної реалізації», і, як раніше повідомили нашому виданню у Мінцифри, поки така реалізація саме для е-ВОД в Дії не планується).

Серед іншого, у е-ВОД відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа). У е-ВОД мають бути (за наявності) відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія). Відповідна постанова №650 була прийнята 5 червня.

«Бронювання буде в Дії — Уряд підтримав постанову. Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору, а результат — за годину.

На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал Дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву. Далі Дія автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу.

Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину. Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі Дія, а в людини оновиться про це інформація в Резерв+.

Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні. Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі Дія. Орієнтовно запустимо послугу на початку липня. Цифровізуємо один із найскладніших процесів, бета-тест скоро» - раніше повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Разом з тим, забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Також Уряд вніс зміни до постанови КМУ від 27 січня 2023 р. №76 «Деякі питання реалізації положень Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про порядок і критерії бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств.

Автор: Наталя Мамченко 

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Дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня – Катерина Черногоренко

Після внесення даних ТЦК це зробить можливим коректне відображення в Резерв+.

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