Пілотів буде менше, ніж літаків: нардепка Устінова звинуватила США в затягуванні підготовки українців на F-16

Олександра Устінова звинуватила США у навмисній затримці підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Народна депутатка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, вважає, що США навмисне затягують із навчанням українських пілотів на F-16. Про це вона сказала виданню The Times,

«Поки що ми будемо мати менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів», - сказала Устінова, додавши, Україна матиме що всього 20 пілотів, які завершили повну підготовку для польотів на F-16, натомість самих винищувачів буде 60.

За її словами, наразі 8 українських пілотів проходять підготовку в американському місті Тусон, штат Арізона, а ще 12 - на авіабазі в Данії. Крім того, навчання, яка мають відбутися в Румунії, ще навіть не розпочались.

За словами Устінової, Україна зверталася до США з проханням надати ще як мінімум десять місць для навчання пілотів, але прохання відхилили.

Причиною відмови, як стверджують у США, стало те, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань, тому Сполучені Штати порушувати свої зобов'язання перед ними не збираються.

Також офіційний представник Пентагону повідомляв, що у українських пілотах є труднощі з англійською мовою та програмою польотів. Він також додав, що «прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний».

За словами Устінової, такі твердження є «сміховинними».

«Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову», - додала вона.

Затримка з підготовкою пілотів, за словами Устінової, швидше за все, викликана побоюваннями у Вашингтоні, що широкомасштабна присутність американських винищувачів F-16 в Україні може бути розцінена Москвою як інтеграція України в НАТО. «Це абсолютно політичне питання», – сказала Устінова.

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