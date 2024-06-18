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Пилотов будет меньше, чем самолетов: нардепка Устинова обвинила США в затягивании подготовки украинцев на F-16

13:28, 18 июня 2024
Александра Устинова обвинила США в преднамеренной задержке подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
Пилотов будет меньше, чем самолетов: нардепка Устинова обвинила США в затягивании подготовки украинцев на F-16
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Народная депутат Александра Устинова, возглавляющая парламентскую комиссию по вопросам мониторинга поставки оружия, считает, что США намеренно затягивают с обучением украинских пилотов на F-16. Об этом она сказала изданию The Times,

«Пока мы будем иметь меньше подготовленных пилотов, чем истребителей», - сказала Устинова, добавив, что Украина будет иметь всего 20 пилотов, которые завершили полную подготовку для полетов на F-16, а самих истребителей будет 60.

По ее словам, в настоящее время 8 украинских пилотов проходят подготовку в американском городе Тусон, штат Аризона, а еще 12 – на авиабазе в Дании. Кроме того, учения, которые должны пройти в Румынии, еще не начались.

По словам Устиновой, Украина обращалась в США с просьбой предоставить еще как минимум десять мест для обучения пилотов, но просьбу отклонили.

Причиной отказа, как утверждают в США, явилось то, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок, поэтому Соединенные Штаты нарушать свои обязательства перед ними не собираются.

Также официальный представитель Пентагона сообщал, что в украинских пилотах есть трудности с английским и программой полетов. Он также добавил, что «прогресс обучения на самолетах F-16 достаточно мал».

По словам Устиновой, такие утверждения являются «смешными».

«Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова», – добавила она.

Задержка с подготовкой пилотов, по словам Устиновой, скорее всего, вызвана опасениями в Вашингтоне, что широкомасштабное присутствие американских истребителей F-16 в Украине может быть расценено Москвой как интеграция Украины в НАТО. «Это абсолютно политический вопрос», – сказала Устинова.

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