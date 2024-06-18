Практика судов
  1. В мире

Минюст США подал в суд на Adobe из-за подписки, которую трудно отменить

16:16, 18 июня 2024
Adobe обвиняют в обмане потребителей и сокрытии платежей за досрочное расторжение договора.
Минюст США подал в суд на Adobe из-за подписки, которую трудно отменить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции США подало в суд на Adobe, обвинив компанию в том, что она сознательно скрывает дорогостоящие комиссии и усложняет отмену подписки. Об этом сообщает The Verge.

В иске, поданном 17 июня, правительство США утверждает, что Adobe «повредила потребителям, зарегистрировав их в своем выгодном плане подписки по умолчанию без четкого раскрытия важных условий плана».

Одним из элементов судебного иска является то, что клиенты Adobe должны пройти «обременительный и запутанный» процесс, чтобы отменить подписку, на что пользователи сервисов компании жаловались годами, и что в итоге может остановить их от собственно отмены подписки вопреки намерению это сделать.

Минюст утверждает, что чтобы отменить подписку, пользователи должны пройти навигацию по нескольким страницам и всплывающим окнам и это лишь чтобы увидеть плату за досрочное расторжение сделки.

В иске также говорится, что Adobe скрывает условия своего годового плана «мелким шрифтом и за дополнительными текстовыми полями и гиперссылками». Делая это, компания не раскрывает должным образом плату за досрочный разрыв, «которая может составлять сотни долларов».

Кроме того, некоторым пользователям, пытавшимся отменить подписку, обратившись в службу поддержки клиентов, вызовы прерывались или разъединялись, а затем приходилось объяснять все заново. Другие застряли в бесконечной петле передачи информации через разных представителей Adobe.

Иск также направлен на двух руководителей Adobe, Маниндера Сони, старшего вице-президента по цифровому выходу на рынок и продаж, и Дэвида Вадхвани, президента цифрового медиа-бизнеса компании. В иске говорится, что оба руководителя контролировали и оказывали влияние на процессы отмены подписки.

Представитель FTC заявил, что компании не должны усложнять процесс отмены подписок. Главная юрист Adobe заявила, что компания будет бороться в суде. Она подчеркнула, что подписка является удобным и экономичным вариантом для потребителей и Adobe всегда предоставляет прозрачные условия и простой процесс отмены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, если мы говорим о продолжении борьбы за собственное существование – народный депутат Роман Лозинский

Народный депутат Роман Лозинский не исключает, что призывной возраст могут уменьшить еще раз, если продлится полномасштабная война.

Президент подписал изменения в порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта

В частности, новый закон устанавливает новый порядок одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Налоговая превратится для определенных предпринимателей из фискального контролера в доброжелательного account manager – Рада приняла закон о «клубе белого бизнеса»

В Украине сформируют «клуб белого бизнеса», который будет пользоваться рядом преимуществ.

Украинцы получили право на покупку книг через Дію на сумму 908 грн – Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинцы получат сертификат на книги в Дії на сумму 908 грн – в целом на программу выделено в бюджете 370 млн грн.

В Верховном Суде рассказали, почему невозможно вернуться к постановлениям Пленума для разъяснения вопросов судебной практики

Задание по обеспечению единства судебной практики возложено на объединенные палаты кассационных судов и на Большую Палату Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області