Минюст США подал в суд на Adobe из-за подписки, которую трудно отменить

Adobe обвиняют в обмане потребителей и сокрытии платежей за досрочное расторжение договора.

Министерство юстиции США подало в суд на Adobe, обвинив компанию в том, что она сознательно скрывает дорогостоящие комиссии и усложняет отмену подписки. Об этом сообщает The Verge.

В иске, поданном 17 июня, правительство США утверждает, что Adobe «повредила потребителям, зарегистрировав их в своем выгодном плане подписки по умолчанию без четкого раскрытия важных условий плана».

Одним из элементов судебного иска является то, что клиенты Adobe должны пройти «обременительный и запутанный» процесс, чтобы отменить подписку, на что пользователи сервисов компании жаловались годами, и что в итоге может остановить их от собственно отмены подписки вопреки намерению это сделать.

Минюст утверждает, что чтобы отменить подписку, пользователи должны пройти навигацию по нескольким страницам и всплывающим окнам и это лишь чтобы увидеть плату за досрочное расторжение сделки.

В иске также говорится, что Adobe скрывает условия своего годового плана «мелким шрифтом и за дополнительными текстовыми полями и гиперссылками». Делая это, компания не раскрывает должным образом плату за досрочный разрыв, «которая может составлять сотни долларов».

Кроме того, некоторым пользователям, пытавшимся отменить подписку, обратившись в службу поддержки клиентов, вызовы прерывались или разъединялись, а затем приходилось объяснять все заново. Другие застряли в бесконечной петле передачи информации через разных представителей Adobe.

Иск также направлен на двух руководителей Adobe, Маниндера Сони, старшего вице-президента по цифровому выходу на рынок и продаж, и Дэвида Вадхвани, президента цифрового медиа-бизнеса компании. В иске говорится, что оба руководителя контролировали и оказывали влияние на процессы отмены подписки.

Представитель FTC заявил, что компании не должны усложнять процесс отмены подписок. Главная юрист Adobe заявила, что компания будет бороться в суде. Она подчеркнула, что подписка является удобным и экономичным вариантом для потребителей и Adobe всегда предоставляет прозрачные условия и простой процесс отмены.

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