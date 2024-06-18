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Мін’юст США подав до суду на Adobe через підписку, яку важко скасувати

16:16, 18 червня 2024
Adobe звинувачують в обмані споживачів та прихованні платежів за дострокове розірвання договору.
Мін’юст США подав до суду на Adobe через підписку, яку важко скасувати
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Міністерство юстиції США подало до суду на Adobe, звинувативши компанію у тому, що вона свідомо приховує дорогі комісії та ускладнює скасування підписки. Про це повідомляє The Verge.

У позові, поданому 17 червня, уряд США стверджує, що Adobe «зашкодила споживачам, зареєструвавши їх у своєму найвигіднішому плані підписки за замовчуванням без чіткого розкриття важливих умов плану».

Одним з елементів судового позову є те, що клієнти Adobe мають пройти «обтяжливий та заплутаний» процес аби скасувати підписку, на що користувачі сервісів компанії скаржилися роками, та що у результаті може зупинити їх від, власне, скасування підписки попри намір це зробити.

Мін’юст стверджує, що аби скасувати підписку, користувачі повинні пройти навігацію кількома сторінками та спливаючими вікнами й це лише щоб побачити плату за дострокове розірвання угоди.

У позові також йдеться про те, що Adobe приховує умови свого річного плану «дрібним шрифтом і за додатковими текстовими полями та гіперпосиланнями». Роблячи це, компанія не розкриває належним чином плату за дострокове розірвання, «яка може становити сотні доларів».

Крім того, деяким користувачам, які намагалися скасувати підписку, звернувшись до служби підтримки клієнтів, дзвінки переривалися або роз’єднувалися, а потім доводилося пояснювати все заново. Інші застрягли у нескінченній петлі передачі інформації через різних представників Adobe.

Позов також спрямований на двох керівників Adobe, Маніндера Соні, старшого віцепрезидента із цифрового виходу на ринок і продажів, та Девіда Вадхвані, президента цифрового медіабізнесу компанії. У позові йдеться про те, що обидва керівники контролювали та мали вплив на процеси скасування підписки.

Представник FTC заявив, що компанії не повинні ускладнювати процес скасування передплат. Головна юристка Adobe заявила, що компанія буде боротися в суді. Вона наголосила, що передплата є зручним та економічним варіантом для споживачів і Adobe завжди надає прозорі умови та простий процес скасування.

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