Зеленський підписав закон про субсидії для книгарень та держдопомогу українцям на придбання книжок

З 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки.

Українці, яким виповнилось 18 років, отримають сертифікат в Дії на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки.

«Так, виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірників, — зазначила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Документ передбачає чіткий порядок надання субсидій на оренду приміщень для книгарень.

Тепер можна буде здавати належним чином завірені копії потрібних для субсидії документів. Також встановлені чіткі строки розгляду заяв – 10 днів, і 5 днів передбачено на оприлюднення результатів.

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