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Рада прийняла закон про субсидії для книгарень та державну допомогу українцям на придбання книжок

16:39, 22 травня 2024
Українці отримають сертифікати на книжки.
Рада прийняла закон про субсидії для книгарень та державну допомогу українцям на придбання книжок
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22 травня Верховна Рада прийняла закон № 11251, який передбачає субсидії на оренду приміщень для книгарень, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів. Заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук розповіла деталі цього закону.

«Видача сертифікатів на придбання книг та субсидії на оренду книгарням запрацюють. Всі ці речі вже забюджетовані, додаткових витрат з державної казни не буде», – сказала Кравчук.

Вона зазначила, що з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини.

«Скористатися цим правом можна буде протягом одного року і зробити це буде ще простіше – через Дію», – зазначила Кравчук. 

Депутатка додала, що в суспільстві є запит на ці послуги. Зокрема частка людей, які читають щодня, збільшилася з 8% до 17% у період з 2020 до 2023 року. Також зросла популярність книг українською мовою – з 32% до 54%.

Крім того, законопроєкт передбачає чіткий порядок надання субсидій на оренду приміщень для книгарень.

Як розповіла Кравчук, тепер можна буде здавати належним чином завірені копії потрібних для субсидії документів. Також встановлені чіткі строки розгляду заяв – 10 днів, і 5 днів передбачено на оприлюднення результатів.

«Ми не тільки підтримаємо видавничу галузь, а й популяризуємо українську книжку», – підсумувала Євгенія Кравчук.

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