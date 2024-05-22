Рада приняла закон о субсидиях для книжных магазинов и государственной помощи украинцам на приобретение книг

Украинцы получат сертификаты на книги.

22 мая Верховная Рада приняла закон № 11251, который предусматривает субсидии на аренду помещений для книжных магазинов, а также вводит выдачу книжных сертификатов.

Замглавы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук рассказала детали этого закона.

«Выдача сертификатов на приобретение книг и субсидии на аренду книжным магазинам заработают. Все эти вещи уже забюджетированы, дополнительных расходов из государственной казны не будет», – сказала Кравчук.

Она отметила, что с 2024 года книжные сертификаты на сумму 908 грн получат 18-летние украинцы, а с прекращением военного положения – один из родителей при рождении ребенка.

«Воспользоваться этим правом можно будет в течение одного года и сделать это будет проще – через Дию», – отметила Кравчук.

Депутат добавила, что в обществе есть запрос на эти услуги. В частности, доля людей, которые читают ежедневно, увеличилась с 8% до 17% в период с 2020 до 2023 года. Также возросла популярность книг на украинском языке – с 32 до 54%.

Кроме того, законопроект предусматривает четкий порядок предоставления субсидий на аренду помещений для книжных магазинов.

Как рассказала Кравчук, теперь можно будет сдавать заверенные копии нужных для субсидии документов. Также установлены четкие сроки рассмотрения заявлений – 10 дней и 5 дней предусмотрено на обнародование результатов.

«Мы не только поддержим издательскую отрасль, но и популяризируем украинскую книгу», – подытожила Евгения Кравчук.

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