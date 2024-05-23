Пенсионерам напомнили требования к банковскому счету для зачисления выплат

Пенсия выплачивается через отделение «Укрпочты» или через банк.

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В Пенсионном фонде Украины получателям выплат напомнили требования к банковскому счету для зачисления пенсии.

Так, согласно законодательству, пенсия выплачивается через отделение АО «Укрпочта» или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно.

С полным перечнем уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий и денежной помощи, можно ознакомиться по ссылке.

Получатели пенсий, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24.02.2022, получают выплаты исключительно через счета АО «Ощадбанк».

Есть определенные требования к банковскому счету для зачисления пенсии:

счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

текущий счет открывается для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

должно быть активным (действующим).

В заявлении о назначении/перерасчете пенсии (если выбран способ выплаты через банк) номер счета указывается в международном формате IBAN, состоящий из 29 цифр и букв.

Международный номер банковского счета можно узнать в мобильном приложении банка или непосредственно в отделении банковского учреждения.

В случае смены банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии. Предоставить необходимую информацию можно дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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