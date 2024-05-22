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Пентагон считает, что рф вывела на орбиту Земли космическое оружие

16:11, 22 мая 2024
В Пентагоне говорят, что рф разместила свое новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США.
Пентагон считает, что рф вывела на орбиту Земли космическое оружие
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В Министерстве обороны США предполагают, что рф вывела на прошлой неделе на околоземную орбиту противоспутниковый космический военный аппарат. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдерпередает Голос Америки.

По его словам, россия развернула это "новое противокосмическое оружие" на той же орбите, где расположен правительственный спутник США.

Райдер добавил, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией и готов защищать свои интересы.

"Мы несем ответственность быть готовыми защищать область, сферу космоса, а также обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку Объединенных сил", – сказал он.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили, что рф намерена разместить в космосе ядерное оружие для применения его против спутников.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил тогда, что рф разрабатывает противоспутниковое оружие, которое можно использовать в космосе, и что Белый дом относится к этим планам рф со всей серьезностью.

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