Пентагон вважає, що рф вивела на орбіту Землі космічну зброю

У Пентагоні кажуть, що рф розмістила свою нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США.

Фото: REUTERS

У Міністерстві оборони США припускають, що рф вивела минулого тижня на навколоземну орбіту протисупутниковий космічний військовий апарат. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає Голос Америки.

За його словами, рф розгорнула цю "нову протикосмічну зброю" на тій самій орбіті, де розміщений урядовий супутник США.

Райдер додав, що Вашингтон продовжить стежити за ситуацією і готовий захищати свої інтереси.



"Ми несемо відповідальність бути готовими захищати область, сферу космосу, а також забезпечувати безперервну та безперебійну підтримку Об’єднаних сил", – сказав він.

Нагадаємо, що раніше американські ЗМІ повідомили, що рф має намір розмістити в космосі ядерну зброю для застосування її проти супутників.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив тоді, що росія розробляє протисупутникову зброю, яку можна використовувати в космосі, і що Білий дім ставиться до цих планів рф з усією серйозністю.

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