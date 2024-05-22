У Данії сталася пожежа у фармацевтичній компанії: жителів просять не виходити з будинків, а водіїв – зменшити швидкість

В приміщенні обвалився дах, проте нижні офіси та лабораторії вціліли.

Джерело фото: DR

У Данії виникла масштабна пожежа у приміщенні фармацевтичного гіганта Novo Nordisk поблизу Копенгагена. На місце події були викликані пожежники з усієї столиці. Про це повідомляє DR.

Займання сталося в одному з приміщень у місті Багсверд, розташованому неподалік столиці. Вогонь спалахнув за межами будівлі, а потім поширився на офісні приміщення компанії. Хоча весь дах обвалився, нижні поверхи, де знаходяться кабінети та лабораторії, залишилися неушкодженими.

Вогнеборцям доведеться демонтувати обвалені частини будівлі, щоб запобігти подальшому займанні та забезпечити стійкість споруди.

«На місці перебуває пожежна бригада і почала роботу з ліквідації, що може зайняти кілька годин. Дим не токсичний, постраждалих немає», – зазначили у компанії.

Поліція регіону попередила місцевих жителів про велику кількість диму і порадила залишатися в приміщеннях, щільно закривши вікна. Водіїв закликали зменшити швидкість через погану видимість, спричинену димом.

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