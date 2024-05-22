Військовослужбовці отримають 5 днів відпустки за знищений ворожий корабель чи літак

Кабмін затвердив строки відпусток для військовослужбовців за знищені літаки, кораблі та танки ворога.

Якщо військовослужбовець знищив танк, він може розраховувати на три дні відпустки, а якщо військовий корабель чи літак — на 5 днів. Це повинно бути належним чином підтверджено. Про це йдеться у постанові Кабміну від 21 травня 2024 р. №585 про Порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

Порядок визначає механізм та тривалість надання військовослужбовцям Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міноборони додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

Відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі і стримування збройної агресії рф.

Відпустка надається військовослужбовцям за місцем проходження ними служби на підставі наказів керівників органів військового управління (начальників підрозділів, органів, закладів чи установ СБУ) та командирів військових частин із зазначенням підстав її надання та тривалості відпустки, а командирам військових частин (начальникам підрозділів, органів, закладів чи установ СБУ) — на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників).

Командири військових частин, до яких відряджені військовослужбовці інших органів військового управління та військових частин, надають відпустку таким військовослужбовцям на загальних підставах.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

Відпустка може надаватися військовослужбовцям протягом календарного року із збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більш як 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. За бажанням військовослужбовця така відпустка може надаватись одночасно з наданням щорічної основної відпустки (або частини щорічної основної відпустки). Невикористані у поточному календарному році дні відпустки на наступний календарний рік не переносяться.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:

1) військовий корабель — п’ять календарних днів;

2) військовий літак — п’ять календарних днів;

3) зенітно-ракетний комплекс — чотири календарних дні;

4) самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — три календарних дні;

5) військовий вертоліт — чотири календарних дні;

6) танк — три календарних дні;

7) бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — три календарних дні;

8) інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два календарних дні;

9) радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — чотири календарних дні;

10) засіб контрбатарейної боротьби — два календарних дні;

11) засіб радіоелектронної боротьби — два календарних дні;

12) легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20—50 кілограмів) — один календарний день;

13) середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150—500 кілограмів) — два календарних дні;

14) важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) — три календарних дні;

15) крилата або балістична ракета — три календарних дні;

16) комплекс дальнього візуального спостереження — чотири календарних дні;

17) засоби радіоелектронної розвідки — два календарних дні.

За рішенням командира військової частини (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки, на умовах та тривалістю, зазначених у пунктах 3—6 цього Порядку.

Підтвердженням знищення ворожої техніки є:

1) журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

2) рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував (виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки;

3) донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

4) дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Рішення про визнання ворожої техніки такою, що знищена, приймається на підставі обов’язкового підтвердження, способами, визначеними Порядком, з яких можливо зробити висновок про її знищення, і оформляється розпорядчим документом (наказом) керівника органу військового управління (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ), в складі якого підрозділ виконує завдання згідно з бойовим наказом (розпорядженням). У розпорядчому документі (наказі) про підтвердження знищення техніки зазначаються обставини, місце, дата, час, спосіб знищення техніки, тип техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу та прирівняного до них підрозділу з урахуванням їх особистого внеску (або окрема особа у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували (виконувала) завдання із знищення ворожої техніки.

Розпорядчий документ (наказ) про підтвердження знищення ворожої техніки приймає керівник органу військового управління (начальник підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ), якому підпорядковується військовослужбовець (підпорядковуються військовослужбовці), у випадку підпорядкування військовослужбовців різним керівникам органів військового управління (начальникам підрозділів, органів, закладів чи установ СБУ), — в зоні відповідальності якого знищено техніку. Розпорядчий документ (наказ) керівника органу військового управління (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) про підтвердження знищення ворожої техніки є підставою для видання наказу про надання відпустки.

Безпосередні та прямі командири до рівня роти (ротно-тактичної групи) військовослужбовців, які знищили ворожу техніку, мають право на відпустку тривалістю один календарний день.

Автор: Наталя Мамченко

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