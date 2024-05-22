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Рада прийняла закон про врегулювання спорів щодо критичної інфраструктури

16:08, 22 травня 2024
Закон урегульовує примусове відчуження майна в умовах воєнного стану.
Рада прийняла закон про врегулювання спорів щодо критичної інфраструктури
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Верховна Рада України схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо змін до статті 8 Закону України «Про критичну інфраструктуру». Законопроєкт (реєстр. №8316) спрямований на врегулювання спорів, пов'язаних з правом власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності. Про це пише прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Новий закон вносить зміни до кількох ключових правових актів, включаючи Господарський процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства та інші. Зміни також стосуються законів про правовий режим майна у Збройних Силах України, управління об'єктами державної власності, примусове відчуження майна під час воєнного стану, державну реєстрацію юридичних осіб та виконавче провадження.

Одним з основних положень нового закону є збереження права на звернення до суду для захисту прав та свобод громадян.

Виконавче провадження не зупиняється щодо:

  • рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику, у зв’язку з трудовими відносинами;
  • про відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;
  • про стягнення аліментів;
  • про стягнення заборгованості зі сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Закон удосконалює правове регулювання примусового відчуження майна в умовах воєнного стану, що має сприяти ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури. Відповідно до нових положень, Міністерство оборони України буде здійснювати управління корпоративними правами, примусово відчуженими в умовах воєнного стану, за рішенням Кабінету Міністрів України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада внесла зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ щодо мораторію на забезпечення позову, якщо боржником є господарське товариство – оператор критичної інфраструктури.

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