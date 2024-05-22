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Верховна Рада внесла зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ щодо мораторію на забезпечення позову, якщо боржником є господарське товариство – оператор критичної інфраструктури

11:22, 22 травня 2024
Відкрите провадження у справі про банкрутство господарського товариства, яке є оператором критичної інфраструктури, частки якого були примусово відчужені під час дії воєнного стану, і державі у статутному капіталі прямо або опосередковано належить більше 50% підлягає закриттю на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство.
Верховна Рада внесла зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ щодо мораторію на забезпечення позову, якщо боржником є господарське товариство – оператор критичної інфраструктури
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22 травня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 8316, який був внесений до парламенту ще у грудні 2022 року щодо забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури під час дії воєнного стану.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування і буде застосовуватися виключно до господарських товариств, частки (акції, паї) яких були примусово відчужені в умовах воєнного стану до набрання чинності цим Законом.

Так, статтю 137 Господарського процесуального кодексу доповнили наступними нормами.

Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень про примусове відчуження майна під час дії воєнного стану, прийнятих відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Тимчасово, під час дії воєнного стану та протягом двох років після його припинення чи скасування, не допускається вжиття заходів забезпечення позову, передбачених цим Кодексом, якщо відповідачем (боржником) є або має бути визначене господарське товариство, яке відповідає сукупно таким критеріям:

  • є оператором критичної інфраструктури;
  • частки (акції, паї) господарського товариства були примусово відчужені під час дії воєнного стану;
  • державі у статутному капіталі господарського товариства прямо або опосередковано належить більше 50 відсотків часток (акцій, паїв).

Відповідно статтю 150 Цивільного процесуального кодексу доповнили аналогічними нормами.

Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень про примусове відчуження майна під час дії воєнного стану, прийнятих відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Тимчасово, під час дії воєнного стану та протягом двох років після його припинення чи скасування, не допускається вжиття заходів забезпечення позову, передбачених цим Кодексом, якщо відповідачем (боржником) є або має бути визначене господарське товариство, яке відповідає сукупно таким критеріям:

  • є оператором критичної інфраструктури;
  • частки (акції, паї) господарського товариства були примусово відчужені під час дії воєнного стану;
  • державі у статутному капіталі господарського товариства прямо або опосередковано належить більше 50 відсотків часток (акцій, паїв).

Статтю 151 Кодексу адміністративного судочинства також доповнили положеннями, що не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень про примусове відчуження майна під час дії воєнного стану, прийнятих відповідно до Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Тимчасово, під час дії воєнного стану та протягом двох років після його припинення чи скасування, не допускається вжиття заходів забезпечення позову, передбачених цим Кодексом, щодо господарського товариства, яке відповідає сукупно таким критеріям:

  • є оператором критичної інфраструктури;
  • частки (акції, паї) господарського товариства були примусово відчужені під час дії воєнного стану;
  • державі у статутному капіталі господарського товариства прямо або опосередковано належить більше 50 відсотків часток (акцій, паїв).

У Кодексі України з процедур банкрутства встановили, що тимчасово, під час дії воєнного стану та протягом двох років після його припинення чи скасування не допускається відкриття провадження у справі про банкрутство господарських товариств, які відповідають сукупно таким критеріям:

  • є оператором критичної інфраструктури;
  • частки (акції, паї) господарського товариства були примусово відчужені під час дії воєнного стану;
  • державі у статутному капіталі господарського товариства прямо або опосередковано належить більше 50 відсотків часток (акцій, паїв), крім господарських товариств, які ліквідуються за рішенням власника.

Відкрите провадження у справі про банкрутство господарських товариств, які відповідають сукупно таким критеріям: є оператором критичної інфраструктури; частки (акції, паї) господарського товариства були примусово відчужені під час дії воєнного стану; державі у статутному капіталі господарського товариства прямо або опосередковано належить більше 50 відсотків часток (акцій, паїв), крім господарських товариств, які ліквідуються за рішенням власника, підлягає закриттю на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство (до та після визнання боржника банкрутом).

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховна Рада внесла зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ щодо мораторію на забезпечення позову, якщо боржником є господарське товариство – оператор критичної інфраструктури

Відкрите провадження у справі про банкрутство господарського товариства, яке є оператором критичної інфраструктури, частки якого були примусово відчужені під час дії воєнного стану, і державі у статутному капіталі прямо або опосередковано належить більше 50% підлягає закриттю на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство.

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