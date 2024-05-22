Верховная Рада внесла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ по мораторию на обеспечение иска, если должником является хозяйственное общество – оператор критической инфраструктуры

Открытое производство по делу о банкротстве хозяйственного общества, являющегося оператором критической инфраструктуры, доли которого были принудительно отчуждены во время действия военного положения, и государству в уставном капитале прямо или косвенно принадлежит более 50% подлежащего закрытию на всех стадиях производства по делу о банкротстве.

22 мая Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект 8316, который был внесен в парламент еще в декабре 2022 года по обеспечению деятельности объектов критической инфраструктуры во время действия военного положения.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования и будет применяться исключительно к хозяйственным обществам, части (акции, паи) которых были принудительно отчуждены в условиях военного положения до вступления в силу настоящего Закона.

Так, статью 137 Хозяйственного процессуального кодекса дополнили следующими нормами.

Не допускается обеспечение иска путем остановки действия решений о принудительном отчуждении имущества во время действия военного положения, принятых в соответствии с Законом Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Временно во время действия военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены не допускается принятие мер обеспечения иска, предусмотренных настоящим Кодексом, если ответчиком (должником) является или должно быть определено хозяйственное общество, отвечающее совокупно следующим критериям:

является оператором критической инфраструктуры;

доли (акции, паи) хозяйственного общества были принудительно отчуждены во время действия военного положения;

государству в уставном капитале хозяйственного общества прямо или косвенно принадлежит более 50 процентов долей (акций, паев).

Соответственно статью 150 Гражданского процессуального кодекса дополнили аналогичными нормами.

Не допускается обеспечение иска путем остановки действия решений о принудительном отчуждении имущества во время действия военного положения, принятых в соответствии с Законом Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Временно во время действия военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены не допускается принятие мер обеспечения иска, предусмотренных настоящим Кодексом, если ответчиком (должником) является или должно быть определено хозяйственное общество, отвечающее совокупно следующим критериям:

является оператором критической инфраструктуры;

доли (акции, паи) хозяйственного общества были принудительно отчуждены во время действия военного положения;

государству в уставном капитале хозяйственного общества прямо или косвенно принадлежит более 50 процентов долей (акций, паев).

Статья 151 Кодекса административного судопроизводства также дополнена положениями, что не допускается обеспечение иска путем приостановления действия решений о принудительном отчуждении имущества во время действия военного положения, принятых в соответствии с Законом «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Временно во время действия военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены не допускается принятие мер обеспечения иска, предусмотренных настоящим Кодексом, в отношении хозяйственного общества, отвечающего совокупно следующим критериям:

является оператором критической инфраструктуры;

доли (акции, паи) хозяйственного общества были принудительно отчуждены во время действия военного положения;

государству в уставном капитале хозяйственного общества прямо или косвенно принадлежит более 50 процентов долей (акций, паев).

В Кодексе Украины по процедурам банкротства установили, что временно, во время действия военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены не допускается открытие производства по делу о банкротстве хозяйственных обществ, отвечающих совокупно следующим критериям:

является оператором критической инфраструктуры;

доли (акции, паи) хозяйственного общества были принудительно отчуждены во время действия военного положения;

государству в уставном капитале хозяйственного общества прямо или косвенно принадлежит более 50 процентов долей (акций, паев), кроме хозяйственных обществ, ликвидируемых по решению собственника.

Открытое производство по делу о банкротстве хозяйственных обществ, отвечающих совокупно следующим критериям: является оператором критической инфраструктуры; доли (акции, паи) хозяйственного общества были принудительно отчуждены во время действия военного положения; государству в уставном капитале хозяйственного общества прямо или косвенно принадлежит более 50 процентов долей (акций, паев), кроме хозяйственных обществ, ликвидируемых по решению собственника, подлежит закрытию на всех стадиях производства по делу о банкротстве (до и после признания должника банкротом).

Автор: Наталья Мамченко

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