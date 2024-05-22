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Рада приняла закон об урегулировании споров относительно критической инфраструктуры

16:08, 22 мая 2024
Закон регулирует принудительное отчуждение имущества в условиях военного положения.
Рада приняла закон об урегулировании споров относительно критической инфраструктуры
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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в статью 8 Закона Украины «О критической инфраструктуре». Законопроект (рег. №8316) направлен на урегулирование споров, связанных с правом собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности. Об этом пишет пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Новый закон вносит изменения в несколько ключевых правовых актов, включая Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие. Изменения также касаются законов о правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины, управления объектами государственной собственности, принудительного отчуждения имущества во время военного положения, государственной регистрации юридических лиц и исполнительного производства.

Одним из основных положений нового закона является сохранение права на обращение в суд для защиты прав и свобод граждан.

Исполнительное производство не останавливается в отношении:

  • решений о выплате заработной платы, выходного пособия, других выплат (компенсаций), принадлежащих работнику, в связи с трудовыми отношениями;
  • о возмещении материального (имущественного) вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица;
  • о взыскании алиментов;
  • о взыскании задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования.

Закон совершенствует правовое регулирование принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения, что должно способствовать ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры. Согласно новым положениям, Министерство обороны Украины будет осуществлять управление корпоративными правами, принудительно отчужденными в условиях военного положения, по решению Кабинета Министров Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада внесла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ относительно моратория на обеспечение иска, если должником является хозяйственное общество - оператор критической инфраструктуры.

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