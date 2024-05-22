Рада приняла закон об урегулировании споров относительно критической инфраструктуры

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в статью 8 Закона Украины «О критической инфраструктуре». Законопроект (рег. №8316) направлен на урегулирование споров, связанных с правом собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности. Об этом пишет пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Новый закон вносит изменения в несколько ключевых правовых актов, включая Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие. Изменения также касаются законов о правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины, управления объектами государственной собственности, принудительного отчуждения имущества во время военного положения, государственной регистрации юридических лиц и исполнительного производства.
Одним из основных положений нового закона является сохранение права на обращение в суд для защиты прав и свобод граждан.
Исполнительное производство не останавливается в отношении:
Закон совершенствует правовое регулирование принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения, что должно способствовать ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры. Согласно новым положениям, Министерство обороны Украины будет осуществлять управление корпоративными правами, принудительно отчужденными в условиях военного положения, по решению Кабинета Министров Украины.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада внесла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ относительно моратория на обеспечение иска, если должником является хозяйственное общество - оператор критической инфраструктуры.
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