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Военнослужащие получат 5 дней отпуска за уничтоженный вражеский корабль или самолет

16:11, 22 мая 2024
Кабмин утвердил сроки отпусков для военнослужащих за уничтоженные самолеты, корабли и танки врага.
Военнослужащие получат 5 дней отпуска за уничтоженный вражеский корабль или самолет
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Если военнослужащий уничтожил танк, то он может рассчитывать на три дня отпуска, а если военный корабль или самолет — на 5 дней. Это должно быть подтверждено должным образом. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 21 мая 2024 г. №585 о Порядке предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику.

Порядок определяет механизм и продолжительность предоставления военнослужащим Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, Службы внешней разведки, разведывательного органа Минобороны дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику.

Отпуск предоставляется военнослужащим, принимающим непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии рф.

Отпуск предоставляется военнослужащим по месту прохождения ими на основании приказов руководителей органов военного управления (начальников подразделений, органов, учреждений или учреждений СБУ) и командиров воинских частей с указанием оснований его предоставления и продолжительности отпуска, а командирам воинских частей (начальникам подразделений, органов, заведений) или учреждений СБУ) - на основании приказов высших командиров (начальников, руководителей).

Командиры воинских частей, в которые командированы военнослужащие других органов военного управления и воинских частей, предоставляют отпуск таким военнослужащим на общих основаниях.

Длительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году.

Отпуск может предоставляться военнослужащим в течение календарного года с сохранением денежного довольствия без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец, при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих соответствующего подразделения. По желанию военнослужащего такой отпуск может предоставляться одновременно с предоставлением ежегодного основного отпуска (или части ежегодного основного отпуска). Неиспользованные в текущем календарном году отпускные дни на следующий календарный год не переносятся.

За каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск такой продолжительности:

1) военный корабль – пять календарных дней;

2) военный самолет – пять календарных дней;

3) зенитно-ракетный комплекс – четыре календарных дня;

4) самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – три календарных дня;

5) военный вертолет – четыре календарных дня;

6) танк – три календарных дня;

7) боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система – три календарных дня;

8) другие бронеавтомобили или грузовые автомобили - два календарных дня;

9) радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – четыре календарных дня;

10) средство контрбатарейной борьбы – два календарных дня;

11) средство радиоэлектронной борьбы - два календарных дня;

12) легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 килограммов) – один календарный день;

13) средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлетный вес 150-500 килограммов) – два календарных дня;

14) тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов) – три календарных дня;

15) крылатая или баллистическая ракета – три календарных дня;

16) комплекс дальнего визуального наблюдения – четыре календарных дня;

17) средства радиоэлектронной разведки – два календарных дня.

По решению командира воинской части (начальника подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ) отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), принимавшим непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники, на условиях и продолжительностью, указанных в пунктах 3 6 этого Порядка.

Подтверждением уничтожения вражеской техники является

1) журнал боевых действий (журнал ведения оперативной обстановки);

2) рапорт (донесение) командира подразделения, группы (военной части) по подчиненности, выполнявшей (выполнявшей) задачи, в которой подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники;

3) донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;

4) данные видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.

Решение о признании вражеской техники уничтоженной принимается на основании обязательного подтверждения, способами, определенными Порядком, из которых можно сделать вывод о ее уничтожении, и оформляется распорядительным документом (приказом) руководителя органа военного управления (начальника подразделения, органа, учреждения) или учреждения СБУ), в составе которого подразделение выполняет задание согласно боевому приказу (распоряжению). В распорядительном документе (приказе) о подтверждении уничтожения техники указываются обстоятельства, место, дата, время, способ уничтожения техники, тип техники, конкретные лица подразделения, экипажа и приравненного к ним подразделения с учетом их личного взноса (или отдельное лицо в случае самостоятельного выполнения задания ), которые (выполняли) задачи по уничтожению вражеской техники.

Распорядительный документ (приказ) о подтверждении уничтожения вражеской техники принимает руководитель органа военного управления (начальник подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ), которому подчиняется военнослужащий (подчиняются военнослужащие), в случае подчинения военнослужащих разным руководителям органов военного управления (начальникам подразделений, органов, учреждений или учреждений СБУ), — в зоне ответственности которого уничтожена техника. Распорядительный документ (приказ) руководителя органа военного управления (начальник подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ) о подтверждении уничтожения вражеской техники является основанием для издания приказа о предоставлении отпуска.

Непосредственные и прямые командиры до уровня роты (ротно-тактической группы) военнослужащих, уничтоживших вражескую технику, имеют право на отпуск продолжительностью в один календарный день.

Автор: Наталья Мамченко 

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