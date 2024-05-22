В Дании произошел пожар в фармацевтической компании: жителей просят не выходить из домов, а водителей – сбавить скорость

В помещении обвалилась крыша, однако нижние офисы и лаборатории уцелели.

Источник фото: DR

В Дании возник масштабный пожар в помещении фармацевтического гиганта Novo Nordisk вблизи Копенгагена. На место происшествия были вызваны пожарные со всей столицы. Об этом сообщает DR.

Возгорание произошло в одном из помещений в городе Багсверд, расположенном недалеко от столицы. Огонь вспыхнул за пределами здания, а затем распространился на офисные помещения компании. Хотя вся крыша обвалилась, нижние этажи, где находятся кабинеты и лаборатории, остались неповрежденными.

Пожарным придется демонтировать обвалившиеся части здания, чтобы предотвратить дальнейшее возгорание и обеспечить устойчивость сооружения.

«На месте находится пожарная бригада и начала работу по ликвидации, что может занять несколько часов. Дым не токсичен, пострадавших нет», - отметили в компании.

Полиция региона предупредила местных жителей о большом количестве дыма и посоветовала оставаться в помещениях, плотно закрыв окна. Водителей призвали снизить скорость из-за плохой видимости, вызванной дымом.

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