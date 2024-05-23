Пенсіонерам нагадали вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат

Пенсія виплачується через відділення «Укрпошти» або через банк.

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У Пенсійному фонді України отримувачам виплат нагадали вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії.

Так, відповідно до законодавства пенсія виплачується через відділення АТ «Укрпошта» або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно.

З повним переліком уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги, можна ознайомитись за посиланням.

Отримувачі пенсій, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб до 24.02.2022, одержують виплати виключно через рахунки АТ «Ощадбанк».

Існують певні вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії:

рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;

поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

має бути активним (діючим).

У заяві про призначення/перерахунок пенсії (якщо обрано спосіб виплати через банк) номер рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер.

Міжнародний номер банківського рахунку можна дізнатися в мобільному додатку банку або ж безпосередньо у відділенні банківської установи.

У разі зміни банківських реквізитів чи банку пенсіонеру необхідно повідомити про це орган Пенсійного фонду для своєчасного отримання пенсії. Надати необхідну інформацію можна дистанційно — за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

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