Зеленский подписал закон о субсидиях для книжных магазинов и госпомощи украинцам на приобретение книг

С 2024 года книжные сертификаты на сумму 908 грн получат 18-летние украинцы, а с прекращением военного положения – один из родителей при рождении ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11251, запускающий механизм получения молодежью сертификатов на книги.

Украинцы, которым исполнилось 18 лет, получат сертификат в Дії на сумму 908 грн на электронные /бумажные/аудиальные/ для лиц с нарушением зрения книги.

«Так, выделенные деньги со счетов нашей молодежи перейдут в поддержку украинских издателей. Как говорят, всем будет счастье: и юные украинцы получат книги на украинском языке по собственному выбору, и издательства, по предварительным подсчетам, смогут выдать за эти деньги дополнительно 1,5 - 2 млн экземпляров, — отметила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Документ предусматривает четкий порядок предоставления субсидий на аренду помещений для книжных магазинов.

Теперь можно будет сдавать заверенные копии нужных для субсидии документов. Также установлены четкие сроки рассмотрения заявлений – 10 дней и 5 дней предусмотрено на обнародование результатов.

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