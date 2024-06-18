Украина начнет переговоры о вступлении в единую роуминговую зону после положительной оценки закона от европейской стороны

Украинцы смогут не платить дополнительный сбор за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский подписал Закон о единой роуминговой зоне с ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, что дальше Украина ожидает положительной оценки закона от европейской стороны и начнет переговоры о вступлении в единую роуминговую зону.

Украинцы смогут не платить дополнительный сбор за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС. Такие же условия будут для пользователей европейских операторов, которые путешествуют в Украину.

«До этого ни одна из стран вне ЕС не присоединялась к политике Roam like at home. Очередное подтверждение, что Украина – мощный цифровой игрок на европейской арене. Минцифра продолжает «подгонять» сферу телекома к европейским стандартам», - отметил Федоров.

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