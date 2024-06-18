Володимир Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Відтепер під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені до домашнього пакета послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати.

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу» (законопроект реєстр. номер 10265). Цей закон Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому 22 травня.

Як пояснили у парламентському Комітеті з питань цифрової трансформації, його прийнято на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна – ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі «Роумінг як вдома» (RLAH).

На практиці RLAH – це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Також завдяки цьому Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій, зазначають у Комітеті. Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. А ще він забезпечує ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

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