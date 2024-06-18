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Володимир Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС

12:04, 18 червня 2024
Відтепер під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені до домашнього пакета послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати.
Володимир Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Джерело фото: freepik.com
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу» (законопроект реєстр. номер 10265). Цей закон Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому 22 травня.

Як пояснили у парламентському Комітеті з питань цифрової трансформації, його прийнято на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна – ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі «Роумінг як вдома» (RLAH).

На практиці RLAH – це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Також завдяки цьому Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій, зазначають у Комітеті. Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. А ще він забезпечує ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

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