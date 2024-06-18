Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский подписал Закон о единой роуминговой зоне с ЕС

12:04, 18 июня 2024
Теперь во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы.
Владимир Зеленский подписал Закон о единой роуминговой зоне с ЕС
Источник фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам роуминга» (законопроект регистр. номер 10265). Этот закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 22 мая.

Как пояснили в парламентском Комитете по вопросам цифровой трансформации, он принят во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций. Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина – ЕС и получения украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).

На практике RLAH – это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые путешествуют в Украину.

Также, благодаря этому Закону, существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций, отмечают в Комитете. Отечественные предприятия получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. Также он обеспечивает эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Виталия Махинчука заместителем члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ

Президент Владимир Зеленский подписал Указ об избрании заместителем члена Совещательной группы экспертов, занимающейся отбором судей КСУ, Виталия Махинчука взамен Игорю Процюку.

Для предприятий будет достаточно «белой зарплаты» в 36,3 тысяч грн и отсутствия долгов – появился новый законопроект об экономическом бронировании

Для предприятий будет достаточно «белой» зарплаты выше 36,3 тысячи грн и отсутствия задолженности, однако для ФЛП нужно будет также платить сбор за бронирование в 20,4 тысячи грн.

Владимир Зеленский подписал закон о подготовке учеников к военной службе, независимо от пола

Готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек.

Дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания отнесут к малозначительным

Верховная Рада примет закон, которым по-новому определит, какие дела следует отнести к малозначительным – в частности, это дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания.

Верховная Рада примет закон, которым по-новому определит, какие дела следует отнести к малозначительным

Стали известны новые предельные суммы для определения малозначительных дел в ГПК и дел незначительной сложности в КАСУ – законопроект готовится к принятию в целом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області