Владимир Зеленский подписал Закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Теперь во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы.

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам роуминга» (законопроект регистр. номер 10265). Этот закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 22 мая.

Как пояснили в парламентском Комитете по вопросам цифровой трансформации, он принят во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций. Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина – ЕС и получения украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).

На практике RLAH – это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые путешествуют в Украину.

Также, благодаря этому Закону, существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций, отмечают в Комитете. Отечественные предприятия получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. Также он обеспечивает эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

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