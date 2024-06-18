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Виталий Махинчук стал новым заместителем члена Совещательной группы экспертов

11:40, 18 июня 2024
Указ об избрании Виталия Махинчука заместителем члена Совещательной группы экспертов подписал Владимир Зеленский.
Виталий Махинчук стал новым заместителем члена Совещательной группы экспертов
Фото: ccu.gov.ua
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В понедельник, 17 июня, Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №350/2024 об избрании доктора юридических наук Виталия Махинчука заместителем члена Совещательной группы экспертов Оксаны Васильченко.

«На смену статье 2 Указа Президента Украины от 16 октября 2023 г. № 691/2023 «О назначении и избрании лиц в первый состав Совещательной группы экспертов» избрать Махинчука Виталия Николаевича – заместителя директора по научной работе Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г.Бурчака Национальной академии правовых наук Украины – заместителем члена Совещательной группы экспертов (по согласию)», - говорится в тексте указа.

Напомним, что его предшественник Игорь Процюк досрочно сложил свои полномочия 8 февраля 2024 года.

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