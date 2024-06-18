Для предприятий будет достаточно «белой зарплаты» в 36,3 тысяч грн и отсутствия долгов – появился новый законопроект об экономическом бронировании

Для предприятий будет достаточно «белой» зарплаты выше 36,3 тысячи грн и отсутствия задолженности, однако для ФЛП нужно будет также платить сбор за бронирование в 20,4 тысячи грн.

Для того, чтобы наемный работник на предприятии мог забронироваться, достаточно будет, чтобы ему платили «белую» зарплату в 36 336 грн, а предприятие не имело долгов по уплате налогов и выплате зарплат.

Для ФЛП нужно будет иметь объем дохода в месяц 61,2 тысячи грн и дополнительно еще оплатить сбор за бронирование 20,4 тысячи за каждого военнообязанного работника.

Соответствующие предложения содержат альтернативные законопроекты, касающиеся экономического бронирования о принципах государственной промышленной политики 11331-2 и о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, направленных на установление специального сбора за бронирование 11332-1.

Интересно, что эти законопроекты альтернативны, хотя зарегистрировали их фактически те же авторы, что и основные – председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Дмитрий Наталуха, председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова и другие. При этом свою подпись среди инициаторов альтернативных законопроектов поставила также член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Следовательно, в законопроекте 11331-2 предлагается добавить норму, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, учреждениях, организациях, где среднемесячная заработная плата военнообязанного работника составляет не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года и отсутствуют задолженность по выплате заработной платы, уплаты общегосударственных и/или местных налогов, сборов и/или других обязательных платежей.

То есть зарплата в месяц должна составлять 36 336 грн и должны отсутствовать долги по зарплате и уплате налогов.

Относительно того, чтобы предприятие платило какие-либо сборы за бронирование в этом законопроекте, речь не идет.

При этом депутаты предлагают, чтобы физическое лицо – предприниматель и/или его наемные работники имели право на бронирование при условии, если соответствующее физическое лицо – предприниматель зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и общественных формирований не позднее чем за 6 календарных месяцев до вступления в силу Закона «Об основах государственной промышленной политики» и объем его дохода в течение последнего для месячного налогового (отчетного) периода составлял не менее 61 200 грн (трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, установленного Налоговым кодексом).

Размер сбора за бронирование предлагается установить в другом законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс 11332-1.

Так, устанавливается, что физические лица предприниматели, осуществляющие бронирование военнообязанных в соответствии с вышеуказанным пунктом, уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных в сумме, равную размеру 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

То есть сбор за бронирование составит для ФЛП 20 400 грн.

Особенности бронирования хозяйствующих субъектов и/или их наемных работников, определенных этим пунктом, устанавливаются отдельным порядком Кабинета Министров Украины.

Что предлагалось в первой версии

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в основных законопроектах, которые внесли первыми, предлагалось, чтобы сбор за бронирование в сумме 20,4 тысяч грн уплачивали не только ФЛП, но и предприятия.

Так, законопроектом 11331 было предусмотрено, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие у субъектов хозяйствования, за каждого забронированного работника ежемесячно уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных, установленный Налоговым кодексом, и у которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и по уплате общегосударственных и/или местных налогов, сборов и/или других обязательных платежей.

Физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование, согласно вышеуказанным условиям, при условии, если объем дохода ФЛП в течение календарного месяца составляет не менее 61,2 тысяч грн, и подтверждение ФЛП ведения хозяйственной деятельности в течение предыдущего годового отчетного (налогового) периода.

Законопроект 11332 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных предусматривает, что субъекты хозяйствования (то есть и ФЛП, и юридические лица), осуществляющие «экономическое» бронирование военнообязанных, платят государственному бюджета сбор за бронирование военнообязанных 20,4 тысяч грн.

Автор: Наталья Мамченко

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