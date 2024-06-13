Для бронирования ФЛП потребуется объем дохода не менее 61,2 тысячи грн в месяц и уплатить 20,4 тысячи грн сбора

Сбор за бронирование военнообязанных составит 20,4 тысяч грн.

Физическое лицо-предприниматель должно иметь объем дохода за месяц не менее 61,2 тысячи грн и уплатить сбор за бронирование 20,4 тысячи грн за себя и при наличии – за наемного работника, которого желает забронировать. Это предусмотрено законопроектами, которые зарегистрировал в Верховной Раде председатель Комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Наталуха вместе с коллегами, среди которых и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, член Комитета ВР по правовой политике Владимир Ватрас и другие.

Так, законопроект 11331 о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики предусматривает, что Кабмин с учетом целей и приоритетов промышленной политики с целью обеспечения прогнозируемости (непрерывности) кадровой политики хозяйствующих субъектов утверждает порядок бронирования военнообязанных.

Изменениями к ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие у хозяйствующих субъектов, которые за каждого забронированного работника ежемесячно уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных, установленный Налоговым кодексом и в которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и по уплате общегосударственных и/или местных налогов, сборов и/или других обязательных платежей.

Физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование, согласно вышеуказанным условиям, при условии, если объем дохода ФЛП в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, установленного Налоговым кодексом Украины, и подтверждение ФЛП ведение хозяйственной деятельности в течение предыдущего годового отчетного (налогового) периода.

При этом другой законопроект 11332 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных предусматривает, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие бронирование военнообязанных работников в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовку и мобилизацию», уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных на сумму, равную размеру 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Начисление, содержание и уплата (перечисление) сбора в бюджет производятся в порядке, установленном разделом IV настоящего Кодекса.

Таким образом, сбор за бронирование военнообязанных составит 20,4 тысяч грн.

Соответственно, трехкратный объем дохода ФЛП, желающий осуществить бронирование, должен составлять не менее 61,2 тысячи гривен.

Вместе с тем следует отметить, что законодатели предлагают поручить именно Кабмину утверждать особенности бронирования субъектов хозяйствования и/или их наемных работников. Это означает, что Правительство сможет установить дополнительные детали для такого бронирования.

Автор: Наталья Мамченко

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