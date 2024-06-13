Для бронювання ФОПам буде потрібно мати обсяг доходу не менше 61,2 тисячі грн на місяць і сплатити 20,4 тисячі грн збору

Збір за бронювання військовозобов’язаних становитиме 20,4 тисячі грн.

Фізична особа-підприємець повинна мати обсяг доходу за місяць не менше 61,2 тисяч грн та сплатити збір за бронювання 20,4 тисячі грн за себе і за наявності – за найманого працівника, якого бажає забронювати. Це передбачено законопроектами, які зареєстрував у Верховній Раді голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха разом із колегами, серед яких зокрема і голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, член Комітету ВР з питань правової політики Володимир Ватрас та інші.

Так, законопроект 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки передбачає, що Кабмін з урахуванням цілей та пріоритетів промислової політики з метою забезпечення прогнозованості (безперервності) кадрової політики суб'єктів господарювання затверджує порядок бронювання військовозобов'язаних.

Змінами до ч. 1 статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють у суб’єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних, встановлений Податковим кодексом, та у яких відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів.

Фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання, відповідно до вищеозначених умов, за умови, якщо обсяг доходу ФОП протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов’язаних, встановленого Податковим кодексом України, та підтвердження ФОП ведення господарської діяльності протягом попереднього річного звітного (податкового) періоду.

При цьому інший законопроект 11332 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних передбачає, що суб’єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників відповідно до пункту 5 частини першої статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу.

Таким чином, збір за бронювання військовозобов’язаних становитиме 20,4 тисячі грн.

Відповідно, трикратний обсяг доходу ФОП, який бажає здійснити бронювання, має становити не менше 61,2 тисяч грн.

Разом із тим, слід зазначити, що законодавці пропонують доручити саме Кабміну затверджувати особливості бронювання суб'єктів господарювання та/або їх найманих працівників. Це означає, що Уряд зможе встановлювати додаткові деталі для такого бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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