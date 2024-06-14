134 роки або п’ять поколінь – стільки часу знадобиться для досягнення гендерної рівності в усьому світі

За нинішніх темпів прогресу знадобляться 134 роки, щоб досягти повного гендерного паритету в 2158 році – тобто приблизно через п’ять поколінь.

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За нинішніх темпів прогресу для досягнення гендерної рівності в усьому світі знадобиться 134 роки або п’ять поколінь. Про це йдеться у доповіді Всесвітнього економічного форуму (WEF).

«Цьогоріч в усіх 146 країнах індексу глобальний гендерний розрив становить 68,5%. Враховуючи 101 країну, яка постійно вказується в індексі з 2006 року, гендерний розрив скоротився на 0,1% з 2023 року. За нинішніх темпів прогресу знадобляться 134 роки, щоб досягти повного гендерного паритету в 2158 році – тобто приблизно через п’ять поколінь», - заявили у WEF.

Зазначається, що європейські країни посідають сім місць у першій десятці.

У WEF додали, що Ісландія посіла перше місце в рейтингу в 15-й раз і є єдиною країною, яка скоротила гендерний розрив більш ніж на 90%, а саме, на 93,5%. Незважаючи на те, що Ісландія займає перше місце в усіх випусках рейтингу, крім трьох, вона досягла значного прогресу, щоб утриматися на першому місці зменшивши гендерний розрив з 78,1% у 2006 році до 93,5% торік.

Країни Північної Європи посідають чотири позиції у першій п’ятірці: Фінляндія посіла друге місце (87,5%), Норвегія третє (87,5%) і Швеція на п’ятому місці з 81,6% гендерного розриву.

Німеччина (сьоме місце), Ірландія (дев'яте місце) та Іспанія (десяте місце) становлять інші європейські країни в ТОП-10.

У WEF зазначили, що Нова Зеландія є найефективнішою країною за межами Європи, посідаючи четверте місце (з 83,5%), тоді як Нікарагуа перебуває на шостому місці, а Намібія – на восьмому.

Із чотирьох категорій охоплених індексом у 146 країнах, гендерний розрив у категорії «Здоров’я та виживання» є найменшим (96%). Потім ідуть «Освіта» (94,9%), «Участь та можливості в економіці» (60,5%) та «Політичні права й можливості»(22,5%).

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