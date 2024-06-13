На Київщині кульова блискавка залетіла в будинок і влучила в газову трубу

Кульова блискавка спричинила пожежу в будинку та витік газу.

Фото ілюстративне

У ніч на 12 червня в місті Сквира Київської області кульова блискавка спричинила пожежу в оселі місцевої жительки. Як повідомила поліція Київщини, жінка прокинулася від звуку грози і побачила за вікном кульову блискавку. Через кілька секунд вона почула вибух.

Жінка виявила загоряння в приміщенні кухні, де відбулося пошкодження газової труби та витік газу. Вона змогла самостійно загасити полум'я і перекрити газовий вентиль. На щастя, обійшлося без постраждалих, хоча кухня зазнала часткових пошкоджень від вогню. На місці події працювали екстрені служби.

Поліцейські Київщини закликають громадян бути обережними під час подібних природних явищ. У випадках виявлення кульової блискавки не робіть різких рухів і тримайтесь подалі від металевих предметів та електроприладів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.