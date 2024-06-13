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На Киевщине шаровая молния залетела в дом и попала в газовую трубу

22:00, 13 июня 2024
Шаровая молния вызвала пожар в доме и утечку газа.
На Киевщине шаровая молния залетела в дом и попала в газовую трубу
Фото иллюстративное
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В ночь на 12 июня в городе Сквира Киевской области шаровая молния вызвала пожар в доме местной жительницы. Как сообщила полиция Киевщины, женщина проснулась от звука грозы и увидела за окном шаровую молнию. Через несколько секунд она услышала взрыв.

Женщина обнаружила возгорание в помещении кухни, где произошло повреждение газовой трубы и утечка газа. Она смогла самостоятельно потушить пламя и перекрыть газовый вентиль. К счастью, обошлось без пострадавших, хотя кухня получила частичные повреждения от огня. На месте происшествия работали экстренные службы.

Полицейские Киевщины призывают граждан быть осторожными во время подобных природных явлений. В случаях обнаружения шаровой молнии не делайте резких движений и держитесь подальше от металлических предметов и электроприборов.

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